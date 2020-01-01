О компании

ООО «ИнтерОйлТрейдинг» готов стать надежным помощником в решении транспортных вопросов вашего бизнеса! За годы работы мы смогли получить доверие наших клиентов! Мы сможем применить все наши знания и умения для блага и процветания вашего дела!

Наша компания предоставляет экспедиционно-логистические услуги по транспортировке:

негабаритных;

опасных;

генеральных;

требующих температурного режима;

сборных;

инертных материалов;

светлых и темных нефтепродуктов