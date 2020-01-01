Перевозки Северным Морским Путем для госкомпаний Работаем с госкомпаниями
+7 (495) 783-08-83
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    Наши услуги

    Фрахтование
    Доставка грузов по СМП
    Перевалка нефтепродуктов и генеральных грузов в портах г. Мурманска, Архангельска
    Мультимодальные перевозки

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    Наши клиенты

    Azia shipping holding Ltd

    		Газпром нефть

    		Башнефть

    		Таймырская

    Беломортранс

    		ФКП «Завод

    		Совфрахт-Совмортранс

    		Артика