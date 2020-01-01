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Перевалка нефтепродуктов и генеральных грузов в портах г. Мурманска, Архангельска
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т/х И.Махмасталь- крайний рейс в 2016 году в порт Певек
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т/х Синегорск, Архангельск-Певек октябрь 2016 года
03
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10
судно Иван Рябов вышел из порта Архангельск в порт Певек
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